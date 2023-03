Lo stadio è chiuso e i dirigenti non aprono: la partita salta per concimazione

L'episodio è successo in Juniores A2: club sconfitto 3-0 a tavolino

Curioso episodio nel campionato Juniores A2, dove la partita Real Virtus-Cannara è finita con un ko a tavolino per 3-0 in favore degli ospiti. Il motivo? Il cancello del campo sportivo era chiuso e “nessuno dei dirigenti presenti - fa il comunicato del Comitato regionale Umbria della Figc Lnd - si dichiarava disposto ad aprire per consentire l’ingresso all’arbitro e agli atleti”. La partita, quindi, non si è potuta giocare. “La società Real Virtus, a giustificazione di quanto avvenuto - fa ancora la Figc -, produceva al direttore di gara una dichiarazione attestante l’impossibilità di utilizzare il terreno di gioco”, in cui chiedeva “ di disputare la gara nell’antistadio, non ottenendo, però l’assenso da parte del Cannara”. La richiesta, però, era arrivata in ritardo, il 15 marzo, solo tre giorni prima del match e in ragione “di una asserita concimazione del campo principale che sarebbe iniziata” in quella data, quando le problematiche al campo erano note già dal 16 febbraio, giorno del sopralluogo al terreno di gioco. Morale della favola? Real Virtus sconfitta a tavolino.

