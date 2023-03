Ternana, senti Diakité: "Vogliamo vincere più gare possibili, mi ispiro a Walker e Rudiger"

Foto: Principi

Tra le note positive di questo ultimo periodo in casa Ternana c’è sicuramente il rendimento costante ed efficiente di Salim Diakité. Allontanato nel mercato estivo da sirene provenienti da altre società, come sottolineato a più riprese sia dal presidente Stefano Bandecchi che dal direttore sportivo Luca Leone, il difensore sta ripagando in campo la fiducia riposta. Ispirandosi a calciatori di caratura internazionale come Walker e Rudiger, Diakité ha in testa solo il continuo percorso di miglioramento, dichiarando che la squadra ha intenzione di provare a vincere più gare possibili in questo rush finale.

Vittoria fondamentale quella contro il Bari?

“In settimana ci siamo caricati, consapevoli dell’importanza di portare a casa i tre punti sia per la classifica che per la qualità dell’avversario. Adesso stiamo attenti a tutte le situazioni ma vogliamo trarre il massimo risultato possibile da ogni partita, come sempre cercato di fare dall’inizio dell’anno. L’importante è sapere di aver dato tutto fino all’ultima goccia di sudore in campo. Poi, a fine campionato, guarderemo la classifica per vedere dove siamo arrivati”.

Obiettivo personale per quest’anno?

“Voglio arrivare il più in alto possibile senza fermarmi mai. Ora abbiamo due trasferte complicate contro squadre attrezzate come Spal e Brescia. Stiamo lavorando per arrivare all’appuntamento con la testa giusta, sapendo di dover dare tutto per provare a vincere il più possibile da qui alla fine”.

Idoli da piccolo?

“Idoli veri e propri no, però mi ispiro a Walker e Rudiger, due grandi difensori. La mia idea è quella di diventare un difensore capace di coprire più ruoli, senza posizionarmi in una precisa zona del campo. Qualità imprescindibile nel calcio moderno”.

