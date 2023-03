Perugia, Kouan e la solidarietà: "Da maggio una Fondazione per i bambini della Costa d'Avorio"

Foto: Lapresse

“Tre punti meritati”. Così Christian Kouan ha definito il successo del Perugia a Cittadella aggiungendo che la difesa biancorossa “è stata devastante”. Il centrocampista del Grifo è stato ospite a Umbria Tv. “Le scelte le fa il mister e dobbiamo farci trovare pronti. Questo gruppo vive in armonia”. Il sogno è sempre la A e “lo scorso anno si era aperta un’opportunità con la Cremonese poi non andata in porto. Sono contento qui a Perugia". Infine la solidarietà. “Sto creando una Fondazione per aiutare i bambini poveri della Costa d’Avorio, dovrebbe partire a maggio. Inoltre ogni anno il presidente Santopadre mi regala del materiale e lo spedisco nel mio paese”.



MELCHIORRI Infortunio per l’ex grifone Melchiorri nel posticipo di Serie C. L’attaccante dell’Ancona, nella gara con il Cesena, è uscito in barella e la società marchigiana ha diffuso il bollettino medico: “Sublussazione del gomito destro”.

