Tennis in carrozzina, Francesco Felici convocato in nazionale per la Coppa del Mondo

Buone notizie per Francesco Felici. Il tennista in carrozzina di Bastia Umbra, classe 2005, ha ricevuto la convocazione per rappresentare i colori dell’Italia nella Coppa del Mondo (paragonabile alla Coppa Davis) con la nazionale maschile open capitanata dal maestro Daniel Dappino. L’appuntamento si svolge in Turchia da oggi a domenica, e proprio ieri si è tenuta la cerimonia di apertura. Con lui sono stati convocati Lorenzo Edgar Andres Scalvini e Antonio Cippo per la categoria maschile open; Giulia Valdo, Marianna Lauro e Vanessa Ricci per la categoria femminile open e Mario Alfredo Naselli e Alberto Saja per la categoria Quad (disabilità anche agli arti superiori).

Felici punta al Master e alla top 100 adulti ma il sogno è Parigi 2024

Una bella soddisfazione, dunque, per il diciottenne umbro che dal mese di gennaio è salito al sesto posto della classifica internazionale junior Itf, suo best ranking. A febbraio, nel torneo di Bolton, in Gran Bretagna, Felici ha conquistato il suo primo titolo nel circuito adulti (attualmente è al 144esimo posto della classifica) oltre a raggiungere una finale, mentre nel torneo junior di Doorn, in Olanda, ha giocato la semifinale sia in doppio che in singolo. Anche marzo è iniziato nella maniera migliore possibile, visto che oltre alla convocazione in nazionale sono arrivate le vittorie nel torneo Mesagasary Anyalya Open, sia del torneo Itf Junior sia del torneo Itf Senior.

Tennis in carrozzina, Francesco Felici di Bastia è il numero uno in Italia

Nei mesi scorsi, al Corriere dell’Umbria, Felici si era detto molto contento dei risultati ottenuti fin qui: “Non ce l’aspettavamo ad inizio 2022, ma strada facendo assieme al mio team abbiamo capito che avremmo potuto raggiungere la top ten junior”. Tra gli obiettivi per questo 2023, Felici aveva fissato i tornei junior del circuito slam. “Un sogno, invece, è la convocazione in Coppa del Mondo. Sarebbe bello far parte della selezione a marzo”. Un sogno che ormai è diventato realtà. Tutta l’Umbria farà il tifo per lui.

