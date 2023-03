Perugia, Di Carmine da record dopo la gara di Cittadella

Foto: Lapresse

Il centravanti fiorentino tra i migliori all time del Grifo

Il ritorno al gol di Di Carmine, centravanti del Perugiua, a Cittadella, aggiorna lo score da record del centravanti con la casacca perugina. Con la gara del Tombolato Di Carmine è arrivato a 113 presenze, entrando nella top ten dei più fedeli al Grifo in Serie B, davanti a Morbiducci (112) e appena dietro a Pagliari (115), i gemelli del gol che hanno fatto la storia cadetta biancorossa. Con la via della rete ritrovata, inoltre, l’attaccante è salito al quinto posto dei bomber all time raggiungendo, a quota 41, Alberto Galassi. Due gradini più si c’è Fabio Mazzeo, a 50 Fabrizio Ravanelli, a 60 Giovanni Cornacchini e in cima l’inarrivabile Armando Serlupini a 72. Di Carmine ha anche aggiornato il record di gol in Serie B con la maglia del Grifo già raggiunto 4 anni fa con la super stagione da 22 reti.

