Città di Castello, dopo l'esonero di Machi torna Alessandria

I biancorossi cambiano ancora per evitare la retrocessione in serie D

Antonio Alessandria torna sulla panchina del Città di Castello. Il tecnico che aveva già guidato i biancorossi nella prima parte della stagione prende il posto di Machi esonerato dal club dopo quattro sconfitte di fila. Lo ha comunicato il presidente Paolo Cangi. Con lui torna anche il vice Massimo Pazzaglia. Già oggi il primo allenamento al Bernicchi con Alessandria in vista del prossimo impegno in programma il 2 aprile dopo la sosta. Era stato contattato anche Gennaioli ex Badesse ma da subito il ritorno di Alessandria è stata la prima opzione.

