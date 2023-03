Stramilano e Maratona di Roma, Umbria alla ribalta: ecco i nomi dei protagonisti

Luca Uccellini 21 marzo 2023 a

Buone notizie provengono dalla corsa su strada umbra che domenica scorsa era in trasferta con diversi suoi rappresentanti in due delle principali manifestazioni in programma in Italia, vale a dire la 50esima edizione della Stramilano e la maratona capitolina Acea Run Rome the Marathon: nella mezza maratona milanese, che ha registrato circa 4.000 atleti al traguardo, Umbria alla ribalta con il terzo posto assoluto del keniano-folignate Bernard Musau Wambua, portacolori dell’Atletica Winner Foligno, che ha chiuso con il tempo di 1.01.09 per un podio tutto keniano che ha visto il successo di Cosmas Boi, all’esordio sulla distanza, in 59.40 e il secondo posto di Isaac Too Kipkemboi in 1.01.05. E nella stessa competizione altro umbro da applausi è stato Gianfilippo Grillo, della #Iloverun Athletic Terni, 20esimo assoluto in 1.10.20, tempo che gli è valso il terzo posto di categoria, poi per trovare il terzo umbro al traguardo bisogna scorrere fino alla 188esima posizione dove troviamo Arnau Kouame N’Guessan, della Podistica Lino Spagnoli, con il tempo di 1.22.09.

Tra le donne la migliore è risultata Cassandra Ulivieri, portacolori della TX Fitness Perugia, che ha terminato al 41esimo posto con il tempo di 1.30.38 seguita da Chiara Smerzini, Ternana Marathon Club, 64esima in 1.34.51 e Silvia Tribbioli, della Grifo Runners Perugia, 95esima con il tempo di 1.39.29. Nella 28esima edizione della Maratona di Roma, circa 14.000 concorrenti al via, in evidenza tra gli umbri Matteo Zucchini, dell’Atletica Winner Foligno, 152esimo al traguardo con il tempo di 2.57.06, poi sempre con un tempo inferiore alle tre ore Jacopo Bigonzino, atleta della Podistica Lino Spagnoli, che ha corso in 2.59.21 e a seguire Roberto Marinetti, Gubbio Runners, poco oltre il fatidico muro delle tre ore con il tempo di 3.03.33. In campo femminile da segnalare ancora l’Atletica Winner in evidenza con Giovanna Puma, 20esima assoluta ai Fori Imperiali con il tempo di 3.12.18 seguita da un’altra Winner al 45esimo posto, Irene Gemellaro in 3.22.44, poi Laura Brancaleone, del Titans Team Nocera Umbra, 133esima in 3.41.07.

