Novellino torna in panchina, guiderà la Juve Stabia

21 marzo 2023

a

a

Torna in panchina Walter Novellino. Il tecnico perugino d’adozione è il nuovo allenatore della Juve Stabia. Lo ha ufficializzato ieri il club campano che domenica aveva esonerato Sandro Pochesci dopo la partita contro il Latina. Novellino aveva già allenato a Castellamare la scorsa stagione. La Juve Stabia è undicesima in Serie C nel girone C dominato dal Catanzaro. La formazione calabrese, ricca di ex grifoni, ha già festeggiato, con 5 giornate d’anticipo, la promozione in Serie B: protagonisti della scalata giallorossa il portiere Fulignati, i centrocampisti Ghion e Sounas e l’attaccante Iemmello (capocannoniere con 23 reti).

