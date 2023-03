Sir, ufficiali le date di Champions e play off scudetto

Foto: Cev

Contro i placchi campioni d'Europa in campo il 29 marzo e il 6 aprile

La Cev ha ufficializzato le date e gli orari delle semifinali di Champions League, manifestazione che vede ancora in gioco, con la denominazione in ambito continentale, la Sir Sicoma Monini Perugia opposta al Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle, meglio nota con il nome di Zaksa. La gara d’andata in casa della formazione polacca campione d'Europa in carica si giocherà mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, il match di ritorno è in programma a Perugia giovedì 6 aprile alle ore 20:30. In base a questo gara 3 dei quarti di finale playoff tra Sir Safety Susa Perugia ed Allianz Milano si giocherà al PalaBarton domenica 26 marzo alle ore 18:00.

