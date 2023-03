Angelica Raggi show, vince il doppio a Monastir

L'atleta ternana si impone in Tunisia nell'Itf da 15mila euro

Altra prestazione da applausi per la tennista di Terni Angelica Raggi, che a distanza da un mese dal successo nel singolare, ha conquistato il titolo di doppio all'Itf di Monastir, in Tunisia, con montepremi da 15.000 euro. La tennista ternana, in coppia con la statunitense Ivanova, ha sconfitto in finale la coppia composta da Corley e Labrana in due set, con il punteggio di 6-2 6-4. Per Angelica Raggi si tratta dell'ottavo titolo Itf

