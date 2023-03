Perugia, Casasola il bomber a sorpresa: a Cittadella il terzo gol di fila

Foto: Lapresse

Carlo Forciniti 20 marzo 2023 a

a

a

Tiago Casasola è sempre più centrale nel Perugia di questa annata. Un ossimoro - all’apparenza - per un giocatore che per deformazione professionale agisce nella zona più esterna del campo. Nel suo caso, la corsia di destra. Eppure, se se ne fa una questione di numeri e nello specifico di gol, nessuno tra i grifoni ha fatto meglio di lui in questa stagione. L’argentino guarda tutti dall’alto: sono sei, quelli realizzati dal classe 1995 fino ad ora. Di cui tre consecutivi. Staccato a quota 4 centri, il duo composto da Luperini e Di Serio. Notevole anche il contributo in termini di assistenze. Tra i compagni, solo Lisi - toh, un altro uomo di fascia - ha fatto meglio con 5 passaggi decisivi (oltre a tre reti). Il natio di Buenos Aires insegue ad un solo assist di distanza. Al suo primo anno a Pian di Massiano, il classe 1995 sta facendo la differenza.

Blitz Grifo a Cittadella, decisivi Di Carmine e Casasola: 0-2

Per Casasola a Cittadella è stato il primo centro che non è arrivato da calcio di rigore. I precedenti cinque gol, infatti, li aveva realizzati dal dischetto. Dove è diventato un cecchino per caso. Nella trasferta di Cagliari di dicembre. Come confermato da Castori di recente. “In quell’occasione avrebbe dovuto calciare Strizzolo ma non stava bene. Casasola ha preso il pallone, ha calciato e segnato. Speriamo continui a farlo, ha la freddezza necessaria” - puntualizzò il tecnico alla vigilia dell’incrocio con la Reggina poi rinviato. Da quel momento in poi, dalla gara in Sardegna, ne ha tirati e trasformati altri 4, prima del colpo di testa utile per superare Kastrati che ha chiuso i conti al Tombolato. I sei gol realizzati fino ad ora, per l’argentino rappresentano un record eguagliato. Perché nel 2018-2019 ne fece altrettanti con la maglia della Salernitana. Curiosamente, andò a segno sia all’andata che al ritorno contro il Grifo. Di cui oggi è una delle figure più centrali. A dispetto del ruolo.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di lunedì 20 marzo 2023



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.