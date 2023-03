Ternana-Bari 1-0, ci pensa il grande ex Partipilo

Foto: Lapresse

Prima vittoria del Lucarelli bis

La Ternana torna al successo e supera il Bari 1-0 al Liberati. I rossoverdi non vincevano dal 28 gennaio, stessa data per l'ultima sconfitta dei pugliesi. A decidere la sfida una rete di Partipilo, guarda caso natio proprio di Bari, al 20' del primo tempo. Lasciato tutto solo in area avversaria, il fantasista di Lucarelli non ha perdonato la difesa biancorossa, tornando a segnare dopo quasi 4 mesi di astinenza. Per Lucarelli si tratta del primo successo da quando è tornato sulla panchina delle Fere. Ed è una vittoria pesante pure in chiave play off ora distanti tre punti per i rossoverdi.

