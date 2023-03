Ternana-Bari, Lucarelli: "Servono punti salvezza, noi quasi sempre lontani dai vertici"

Foto: Lapresse

A distanza di pochi giorni, quanto annunciato nella prima conferenza stampa di mercoledì viene ribadito da Cristiano Lucarelli anche nell’appuntamento della vigilia: “Ci servono punti per la salvezza”. Quasi da monito anticipando, poi, quelli che sarebbero stati i risultati del pomeriggio, con la zona playout ora lontana solo tre lunghezze, l’allenatore della Ternana nella sala stampa del Liberati ha tenuto a ribadire il cambio di rotta, che dall’aggressione alla zona valida per la post season si è trasformata in attenzione per le retrovie.

“L'ho detto e lo ribadisco anche se qualcuno si è offeso, ci servono punti per la salvezza. A parte l'inizio del campionato sia con me che con Andreazzoli, che è un grande allenatore, la squadra è stata lontana dalle posizioni alte. L'importante adesso è capire che contro il Bari non possiamo giocare con tacco e punta”. Una ripetizione voluta per far passare il messaggio da stampare bene in testa nell’ambiente rossoverde. I sogni di gloria sono stati chiusi in un cassetto. Adesso, invece, c’è da sudare per consolidare quanto prima la categoria.

