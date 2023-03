Sirci sprona la Sir: "Dobbiamo fare bene in battuta, a partire da Leon"

Foto: Oreste Testa

Carlo Forciniti 19 marzo 2023

a

a

Il presidente della Sir, Gino Sirci, se da una parte si gode il successo arrivato in gara 1 dei quarti di finale play off contro Milano, dall’altro si aspetta ancora di più dai suoi ragazzi. Perché in post season il pericolo è dietro l’angolo. “Abbiamo vinto e convinto. Siamo forti. Dopo un inizio un po’ così, anche e soprattutto l’efficacia in battuta ha risolto le cose. Se vogliamo fare strada dobbiamo fare bene dai 9 metri, a cominciare da Leon. Se ho temuto di perdere il primo set? No, sono sincero”.

Sir sul velluto contro Milano: partono con un 3-0 i play off scudetto

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 19 marzo

