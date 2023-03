SIr super contro Milano: gara 1 dei quarti play off è di Perugia

Mercoledì 22 marzo alle 20.30 il secondo atto della sfida contro coach Piazza e i suoi

18 marzo 2023 a

a

a

I play off scudetto partono alla grande per la Sir Safety Susa Perugia che in gara 1 dei quarti di finale batte per 3-0 al PalaBarton l'Allianz Milano (25-22, 25-15 e 25-18 i parziali del match di Pian di Massiano). In gara 2 (mercoledì 22 marzo alle 20.30), quindi, Perugia proverà a fare il blitz in Lombardia per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla semifinale che - ricordiamolo - si gioca al meglio delle 5 partite. Tra i Block Devils, ancora una prestazione coi fiocchi per Herrera top scorer bianconero con 17 punti totali frutto di 15 attacchi, un muro e un ace. Perugia ottima a muro con 11 punti a differenza di Milano ferma a quota 2. Cinque le battute vincenti della squadra di Anastasi contro le due dell'Allianz Milano.

Blitz di Swiderski a Perugia: "Vi racconto i gioielli della Sir"

IL TABELLINO

SIR SAFETY SUSA PERUGIA-ALLIANZ MILANO 3-0

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Herrera 17, Flavio 10, Russo 3, Leon 10, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Semeniuk 1, Ropret. N.E: Piccinelli (libero), Cardenas, Rychlicki, Solé, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 4, Piano 4, Loser 6, Patry 7, Ishikawa 12, Porro 1, Pesaresi (libero), Ebadipour 1, Vitelli, Lawrence, Fusaro, Bonacchi. N.E: Colombo (libero). All. Piazza.

Arbitri: Stefano Caretti - Vincenzo Carcione

Parziali set: 25-22, 25-15, 25-18

Note: Spettatori 2.509. Le cifre: PERUGIA: 15 b.s., 5 ace, 44% ric. pos., 29% ric. prf., 68% att., 11 muri. MILANO: 11 b.s., 2 ace, 32% ric. pos., 17% ric. prf., 45% att., 2 muri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.