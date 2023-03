Gubbio-Lucchese 2-0, Arena e Di Stefano avvicinano i rossoblù di Braglia al quarto posto

Foto: Photo Studio

18 marzo 2023

a

a

Il Gubbio sembra essersi ormai rilanciato definitivamente: dopo la crisi nera tra gennaio e febbraio, contro la Lucchese ecco servita la seconda vittoria di fila dopo quella in trasferta nel turno infrasettimanale a Recanati e il pareggio di 8 giorni fa acciuffato nel recupero contro il Cesena, probabilmente la svolta di questa fase di stagione. Contro i rossoneri toscani al Barbetti è finita 2-0: l'episodio chiave è arrivato al 47' del primo tempo, con Arena che si procura e realizza un rigore concesso per fallo ai suoi danni da parte del portiere, l'ex Cucchietti.

Gubbio, blitz a Recanati con Di Stefano e Vazquez: quarto posto a quattro lunghezze

Nel finale di seconda frazione, il raddoppio firmato da Di Stefano, al quarto centro in campionato e al terzo gol nelle ultime tre sfide. Di Stefano on fire, si può affermare. Al prossimo turno la squadra di Braglia andrà a far visita al San Donato Tavarnelle, con l'obiettivo di proseguire nel suo ottimo momento. I rossoblù sono sempre sesti in classifica, a -2 dal quarto posto occupato attualmente dalla Carrarese.

