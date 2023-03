Cittadella-Perugia 0-2, Di Carmine e Casasola regalano tre punti d'oro al Grifo

Foto: Lapresse

Il Perugia conquista tre punti d'oro in ottica salvezza. Decisivo l'uno-due micidiale a inizio ripresa firmato da Di Carmine e Casasola. Il Grifo torna così alla vittoria dopo quella nel derby di un mese fa. Con questo risultato la squadra di Castori balza a quota 33 punti in classifica, gli stessi del Venezia ma con una partita in meno, quella contro la Reggina.

In coda vincono però anche gli stessi lagunari e il Cosenza addirittura sul campo della capolista Frosinone. E al prossimo turno, sabato 1 aprile, proprio i ciociari saranno ospiti al Curi dei biancorossi, con fischio d'inizio alle 16.15.

