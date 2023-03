Swiderski a Perugia: "Vi dico tutto su Leon, Semeniuk e Ben Tara"

Foto: Testa

Il presidente della federazione polacca si racconta

Carlo Forciniti 17 marzo 2023

Sebastian Swiderski, ex pallavolista di Perugia e presidente della federazione di Polonia, era a Perugia per Sir-Berlino di Champions. Leon? "Wilfredo è inutile aggiungere altro rispetto a quanto non si sappia già. Per me è il più forte giocatore del mondo”. Come valuta l’impatto di Semeniuk in maglia Sir? “In Polonia ha vinto tutto. Ha fatto il grande salto ‘tardi’. Nella sua crescita ci ha messo lavoro, testa, cuore, voglia di fare grandi risultati. Negli ultimi due-tre anni ha dimostrato tutto il suo valore. Ora si trova in una squadra piena di campioni. Ha bisogno di ancora un po’ di tempo per tornare ai suoi livelli, ma riuscirà ad imporsi. Si deve abituare alla pallavolo italiana”. A Perugia viene accostato Ben Tara, opposto del PSG Stal Nysa. Che giocatore è? “Ha grandi potenzialità, soprattutto in attacco, ma ha ancora margini di miglioramento. Deve trovare continuità di rendimento. Alterna prestazioni super ad altre in cui fatica. Gioca in una squadra media che può arrivare ai playoff anche grazie a lui. Con Anastasi potrebbe crescere ulteriormente”.

