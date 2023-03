Lorena Piastra che traguardo: sono 100 maratone!

Il traguardo è stato raggiunto domenica scorsa alla Strasimeno

La prima maratona l’ha corsa nell’ottobre del 2009 a Lucca chiusa in 3 ore 45 minuti 40 secondi, la seconda sempre in Toscana, a Firenze, un mese dopo, migliorandosi di 14 minuti con un tempo finale di 3.31.40 e la terza alla Strasimeno nel 2010 quando corse in 3.30.10 giungendo terza assoluta. E domenica scorsa proprio alla Strasimeno, correndo con una maglia celebrativa dell’impresa, a Sant’Arcangelo ha tagliato il traguardo della sua centesima maratona in 3.28.21 giungendo quarta assoluta, e per questa “ricorrenza” gli organizzatori l’hanno premiata con una speciale targa a ricordo del traguardo raggiunto che nel complesso comprende non solo maratone, ma anche ultramaratone. Stiamo parlando di Lorena Piastra, 46enne atleta tesserata per TX Fitness Perugia, un feeling particolare con le corse di lungo chilometraggio condiviso con il compagno di vita, oltre che di sport, Massimiliano Sfondalmondo.

