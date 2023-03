Ternana, Bandecchi torna a parlare di cessione: "Non vedo l'ora di andarmene"

Foto: Principi

16 marzo 2023 a

a

a

Lunga intervista rilasciata dal patron della Ternana, Stefano Bandecchi, a Calciomercato.it su Tv Play; il presidente dei rossoverdi ha parlato soprattutto della situazione della società Fere e del futuro del club.



Clamoroso, Bandecchi cambia idea: "Mi tengo la Ternana, Unicusano non vende il club"

QUESTIONE STADIO Sulla Ternana ha affrontato la questione del rapporto con i tifosi e della eventuale cessione del club: “Non ho bisogno di fare pace con i sostenitori - ha spiegato -. Non mi danno fastidio i ternani, ma lo stadio di Terni, i ternani mi stanno simpatici, ma lo stadio di Terni mi sta antipatico e la cosa è reciproca”. Sul discorso della vendita societaria: “Cessione? Per il 100% ci sono almeno dieci offerte. Alle quote che noi, come Università Niccolò Cusano, desideriamo cedere ce ne sono di meno. Non vedo l’ora di uscire da questo mondo: assorbe solo denaro e non restituisce nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.