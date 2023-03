Recanatese-Gubbio 0-2, Di Stefano e Vazquez rilanciano i rossoblù: blitz nelle Marche

14 marzo 2023 a

Un gol dopo appena 1' con Di Stefano e un altro nel finale con Vazquez. Il Gubbio stende così la Recanatese e conquista il suo terzo successo stagionale nelle Marche dopo quelli di Ancona e Pesaro e il pari di Fermo. I rossoblù, reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro il Cesena, conquistano il bottino pieno e si rilanciano al sesto posto in solitaria (solo un punto per Siena e Pontedera nel turno infrasettimanale), a -4 dal quarto posto occupato da Ancona e Carrarese. Ottima la prestazione di Redolfi e compagni, schierati dal tecnico con un 3-4-3 e con un ampio turn over.

La gara è stata indirizzata sui binari giusti dal gol in apertura di Di Stefano, senza dubbio l'uomo del momento. Poi i rossoblù hanno creato diverse occasioni per il raddoppio, arrivato comunque al 40' della ripresa con Vazquez, senza rischiare quasi niente dagli avanti della Recanatese. Al prossimo turno la squadra di Braglia se la vedrà al Barbetti contro la Lucchese, per dare ulteriormente l'assalto al quarto posto.

