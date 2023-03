Finali di Champions volley, chi vince si prende 500 mila euro

Foto: Cev

Intanto mercoledì sera alle 20 la Sir Sicoma Monini affronta berlino per il ritorno dei quarti

15 marzo 2023 a

Torino e il Pala Alpitour ospiteranno le finali di Champions di volle maschile e femminile. La notizia diffusa nei giorni scorsi ora è diventata anche ufficiale. L’atto conclusivo della più importante manifestazione per club del Vecchio Continente si terrà sabato 20 maggio nell’impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Campionati del Mondo maschili vinti dalla Polonia. Nella Città della Mole Antonelliana si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d’Europa. Le CEV Champions League Volley Super Finals tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia del coronavirus. Le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto con le formazioni vincitrici che si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1, 5 milioni di euro. Intanto mercoledì sera alle 20 la Sir Sicoma Monini affronta Berlino per il ritorno dei quarti.

