Ternana, riecco Donnarumma: "Ho voglia di giocare. L'attacco non segna? Colpa degli infortuni"

Michele Fratto 15 marzo 2023 a

Sia dal tono di voce al telefono che dai movimenti nei minuti giocati al Ferraris di Genova, un aspetto sembra essere uscito fuori: Donnarumma sta scalpitando per tornare e dare una mano alla Ternana. L’attaccante, vicecapocannoniere della passata stagione in Serie B, sta vivendo fino adesso una stagione costellata da tanti stop causa infortuni di vario genere. In pratica, Donnarumma ha dovuto saltare tutto l’interregno di Andreazzoli, un binomio che in passato ha rappresentato una parentesi importante proprio del campionato cadetto.

Ora, invece, Alfredo sembra pronto e deciso ad apportare la sua qualità e il suo fiuto del gol in questo finale di stagione, anche per arginare il problema che sta vivendo nell’ultimo periodo la Ternana in fatto di reti segnate dai propri attaccanti, a secco anche col Genoa. “Ho tanta voglia di giocare per dare una mano ai miei compagni. A Genova sono rientrato e spero di poter essere al meglio per i prossimi appuntamenti. Come mi spiego il rendimento non ottimale degli attaccanti? Io e Favilli, a più riprese, abbiamo dovuto far fronte a diversi problemi fisici. Partipilo ha grandi doti ma un periodo di calo è fisiologico e comprensibile, così come per Falletti. Certo, una squadra senza gol degli attaccanti fa sempre fatica a centrare il massimo risultato possibile. Per questo non vedo l’ora”.

