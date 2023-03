Grifo, cambiano le date di due gare dopo Cittadella

Foto: Lapresse

La Lega ha ufficializzato le modifiche dei prossimi impegni di Angella e compagni

13 marzo 2023 a

a

a

Ufficializzato in data 5 aprile il recupero della gara Perugia-Reggina rinviata sabato scorso per le necessarie verifiche al Curi dopo il terremoto del 9 marzo. La Lega B ha comunicato il collocamento della sfida, in notturna (ore 20.15), a metà della settimana di Pasqua. La prima data utile era il week-end di sosta del campionato (25 e 26 marzo) ma le due società non hanno trovato l’accordo. Contestualmente è stata anticipata al primo aprile la gara tra Perugia e Frosinone. Lo stadio di Pian di Massiano è stato chiuso fino al 20 marzo e il Grifo alla riapertura, dopo la trasferta di Cittadella e la sosta, si troverà di fronte 3 gare casalinghe consecutive: l’1 aprile con il Frosinone (ore 16.15), il 5 con la Reggina (20.30) e a Pasquetta con il Modena (10 aprile ore 15).

Terremoto, Perugia-Reggina non si gioca: stadio Curi chiuso fino al 20 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.