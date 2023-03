Ternana femminile, Salvatori Rinaldi dopo l'intervento: "E' andata bene, supereroi con il camice"

La giocatrice rossoverde è stata operata per un addensamento tumorale al naso

Deborah Salvatori Rinaldi sta bene. E’ lei stessa a dichiararlo sui suoi canali social dopo l’intervento al Sant’Anna di Como per la rimozione di un addensamento tumorale maligno al naso. “Intervento chirurgico eseguito con tecnica endoscopica endonasale, craniectomia monolaterale sinistra e ricostruzione del basicranio mediante fascia lata e flip-flap settale - scrive la giocatrice, di ruolo attaccante -. Questo dice la lettera di dimissioni dell’ospedale. Questo è quello che i miei supereroi con il camice hanno fatto. Il 20 febbraio ero al parco con la mia famiglia. Eravamo lì per il Carnevale, per mia nipote. Quel giorno mi hanno detto ‘maligno’. Il giorno dopo ero a Terni per fare l’unica cosa che sarei riuscita a fare fino all’operazione: giocare a calcio e stare con la squadra. Quella mattina ho parlato dentro lo spogliatoio. Quella mattina Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere. L’operazione è andata bene. Grazie alle amicizie vere. Per la mia famiglia le parole non saranno mai abbastanza”.

