Sir Susa da record, Anastasi: "Grande soddisfazione ma ho ancora in testa il ko in Coppa Italia"

Andrea Anastasi non può che esaltare quanto fatto dalla propria squadra in stagione regolare. Ma adesso arriva il bello. E Perugia ha tutto per recitare ancora da protagonista. In Italia ed in Europa. “Abbiamo fatto un record molto importante. C’è grande soddisfazione all’interno del gruppo perché non mi è mai capitato di fare una regular season senza perdere neanche una partita. I ragazzi giocano bene - argomenta il coach della Sir -. Abbiamo sbagliato la semifinale di Coppa Italia contro Piacenza che continuo ad avere in testa e spero che rimanga dentro di noi ancora, perché dobbiamo essere sempre concentrati. Detto questo, sappiamo che tutti ci aspettano. Per le prossime gare dobbiamo essere preparati nella maniera giusta”.

Record Sir, batte la Lube e vince tutte le gare di Superlega

Anastasi gongola ed aggiunge: “Stiamo crescendo. Dopo le difficoltà riscontrate a Roma, abbiamo reagito da squadra. Con serenità ed umiltà, lavorando come si deve in palestra. Abbiamo centrato due partite importantissime, la prima contro Berlino e poi con la Lube. Ora ogni tre giorni ci aspettano gare difficilissime. Ma sono sereno. Ci siamo”. Stimolato su Herrera - grande protagonista anche domenica contro la Lube - puntualizza: “E’ cresciuto in ogni aspetto. Come tutti i ragazzi cubani ha un talento immenso. Anche dal punto dell’intelligenza di gioco sta facendo cose che all’inizio non gli venivano. Ora è bravissimo a gestire le varie situazioni”. La chiosa è per il prossimo impegno. Quello di Champions League di mercoledì 15 marzo contro Berlino. “Ci troveremo di fronte una buona squadra. Servirà attenzione”.



