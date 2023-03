Genoa-Ternana 1-0, ci pensa Badelj, primo ko per il Lucarelli bis

Foto: Lapresse

I rossoverdi cadono al Ferraris, playoff più lontani

L'operazione playoff si fa più complicata per la Ternana. Al Ferraris il Genoa si impone per 1-0 con rete di Badelj al 13' del primo tempo. Al grifone è bastato un cross di Puscas da destra per trovare smarcato sul secondo palo Haps che ha subito girato in area dove il croato si è fatto trovare solissimo davanti a Iannarilli e ha siglato il gol partita. Al 31' Partipilo con un tiro a giro da destra potrebbe fare 1-1 ma il pallone esce di poco vicino all'incrocio. Nella ripresa il Genoa ha l'occasione per andare sul 2-0 con Sturaro che sfugge al controllo di Mantovani ma Iannarilli salva con i piedi. Poi Coulibaly, due minuti più tardi, si ritrova il pallone buono in area ma spreca calciando con il piattone destro. Al 68' gol annullato al Genoa per fuorigioco su conclusione vincente di Gudmundsson. Finisce 1-0, primo ko per il Lucarelli bis che in tre gare ha racimolato due punti.

Genoa-Ternana, Lucarelli tuona sul Var: "Basta di usarci come cavia"

