Super Boranga, doppio titolo ai campionati italiani master

A 80 anni l'ex portiere di Fiorentina, Cesena e Perugia vince nel salto in lungo e nel triplo

12 marzo 2023 a

a

a

Dopo il titolo nel salto in lungo, Lamberto Boranga ha fatto centro anche nel triplo, mentre non ha partecipato alla finale del salto in alto. Con la misura di 7.77, Boranga classe 1942 e tesserato con l'Olimpia Amatori Rimini, ha dominato la gara del salto triplo sulle pedane di Ancona, issandosi sul tetto d'Italia, davanti a Natale Scaringi, classe 1941 della Liberatletica Roma che ha chiuso con 7.64. Terzo Roberto Bortoloni (1939, Virtus Este) con 7.02. Quarta e ultima piazza per Renzo Petricola (1941, Lazio Olimpia Runners Team) con 6.88.

Caligiana da record nei 1000 metri tra le cadette: esulta l'Atletica Capanne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.