Gubbio, Braglia contento del pari contro il Cesena: "E a Recanati cambio sei giocatori"

“Non meritavano di perdere. Sono contento per i ragazzi perché hanno fornito una bella prestazione e questo è un punto strameritato. Che fa classifica ma soprattutto fa morale”. Il tecnico del Gubbio, Piero Braglia, attacca così nel dopo partita per commentare il pareggio per 1-1 contro il Cesena ottenuto al 96' grazie a un gol di Di Stefano. “La squadra ha ritrovato lo spirito giusto. Gli abbiamo concesso una mezza occasione su una punizione forse invertita. Un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma non era giusto perdere. Loro hanno fatto un tiro in porta”.

Poi aggiunge: “I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e il risultato è importante. E mi sono piaciuti anche i ragazzi che sono entrati in corso d’opera perché hanno avuto subito l’approccio giusto, hanno giocato con grinta, la giusta cattiveria agonistica. E a Recanati martedì (turno infrasettimanale ndr) ci saranno cinque-sei cambi perché è giusto che tutti si prendano le loro responsabilità. E non dobbiamo mai scordarci che abbiamo pareggiato contro il Cesena che è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato”.



