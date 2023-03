Perugia-Reggina, ipotesi recupero per il 5 aprile

Foto: Lapresse

Sembra abbandonata la prima idea del 25 marzo

12 marzo 2023

Il Perugia si è fermato. Ma è pronto a ripartire. Di slancio. Si è fermato di recente sul campo, con un punto raccolto nelle tre partite successive al successo nel derby. Ha poi dovuto farlo per cause di forza maggiore nelle ultime ore. Ieri, infatti, il Grifo avrebbe dovuto ospitare la Reggina ma le verifiche fatte allo stadio Curi dopo le scosse di terremoto che si sono registrate giovedì, hanno “consigliato” la chiusura dell’impianto (fino al 20 marzo) ed il conseguente rinvio della gara che potrebbe giocarsi il 5 aprile e non più il 25 marzo come sembrava in un primo momento. E così e nel giro di un periodo di tempo molto limitato, i biancorossi sono passati dallo scendere in campo tre volte in una decina di giorni mal contati (con Pisa, Como e Sudtirol), all’unico match disputato in due settimane.

Il presidente del Perugia, Santopadre: "Il Nuovo Curi va fatto"

