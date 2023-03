Fere col Genoa, Lucarelli sul Var: "Basta di usare la Ternana come cavia"

Foto: Principi

Alla vigilia del match del Ferraris il tecnico rossoverde va oltre la partita

12 marzo 2023

a

a

La Ternana oggi al Ferraris per sfidare il Genoa seguita da 500 tifosi. Lucarelli ha parlato della gara ma ha aperto pure una interessante parentesi per le ultime decisioni arbitrali: “Questo campionato verrà ricordato perché la Ternana ha fatto scuola su tutta una serie di situazioni nuove da quando esiste il Var. Speriamo che ora il Var abbia smesso di usare da cavia la Ternana. Il Var ora è come una macchina, ognuno la guida come gli pare”. Insomma, al fischio d’inizio sarà battaglia vera al Ferraris, con la Ternana che ha ancora voglia di coltivare le ambizioni di inizio stagione.

Alla Ternana Lucarelli ha più scelta: Corrado, Martella e Donnarumma in gruppo

