Gubbio-Cesena 1-1, Di Stefano in pieno recupero acciuffa i romagnoli

Boccata d'ossigeno per il Gubbio. I rossoblù infatti acciuffano il pareggio contro il Cesena al minuto 96 grazie a Di Stefano e conquistano un punto fondamentale soprattutto per il morale.

La classifica sostanzialmente resta la stessa (quota 46, sempre in zona play off) ma il segnale arrivato dalla sfida con i romagnoli è quantomeno di una squadra che non molla di un centimetro fino alla fine. Al prossimo turno (martedì 14 marzo), la squadra di Braglia se la vedrà nelle Marche con la Recanatese, con fischio d'inizio alle 21.

