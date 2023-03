Sir in campo per il record di imbattibilità, Plotnytskyi: "Pensiamo a crescere"

Domani contro la Lube i Block Devils vogliono eguagliare il primato di Torino stagione 1980/81

Sono tornati al lavoro a Pian di Massiano i Block Devils della Sir Safety Susa Perugia in vista dell’ultima di campionato in casa contro Civitanova domani 12 marzo alle 18. Perugia cerca la chiusura immacolata, da imbattuta, della regular season, finora mai riuscita a nessuno nell’era dei tre punti a vittoria e con il precedente più “recente”, quando le vittorie valevano due punti, della RobediKappa Torino nella stagione 1980-1981. Il martello bianconero Oleh Plotnytskyi: “Sappiamo che la Lube è una squadra molto forte ed è molto importante per noi giocare bene queste partite perché ci aiuta mentalmente a diventare più forti. Per loro è un match importante, lo è anche per noi perché è l’ultimo prima dei play off. Al record non ci penso, dobbiamo pensare a crescere come squadra per cui dobbiamo scendere in campo concentrati, dare il massimo e prepararci perché sarà una partita dura”.

Champions, la Sir va e Berlino si arrende: 3-1

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 11 marzo

