Ternana: Corrado, Martella e Donnarumma buone notizie per Lucarelli

Per la trasferta di Genova si conta di recuperare in extremis anche bomber Favilli

La Ternana e l’incognita infortuni. Le Fere alla conta in vista dell’importante trasferta di domani 12 marzo in casa del Genoa. Tante ancora le incognite, con qualche buona notizia però arrivata al termine dell’allenamento svolto ieri, venerdì, all’antistadio Taddei. Dopo qualche stop precauzionale sono tornati a lavorare in gruppo Corrado e Martella, ma le condizioni dei due laterali saranno valutate nella rifinitura per decidere chi sarà in condizione per vestire la maglia da titolare al fischio d’inizio. Le ultime novità riguardano le prime punte: la Ternana proverà fino alla fine a recuperare Favilli, ex di turno, per portare centimetri e peso in attacco. Tornato in gruppo, invece, Donnarumma, che punta a tornare disponibile nella delicata trasferta.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 11 marzo

