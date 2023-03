Terremoto, rinviata Perugia-Reggina: il Renato Curi chiuso fino al 20 marzo

Carlo Forciniti 10 marzo 2023 a

a

a

Perugia-Reggina non si gioca. La partita che avrebbe dovuto disputarsi domani 11 marzo alle ore 14 è stata rinviata a data da destinarsi. E’ quanto si è stabilito in seguito al sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Comune allo stadio Renato Curi, successivo alle scosse di terremoto che si sono registrate nella giornata di venerdì in Umbria. La decisione della Prefettura è stata presa a scopo precauzionale al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo. I biglietti acquistati dai tifosi per la partita contro gli amaranto, restano validi quando Perugia-Reggina verrà recuperata. Potrebbe avvenire sabato 25 o domenica 26 marzo durante la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, se ne saprà di più. “Dal controllo è emersa la necessità di verifica, attraverso l’utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti - si legge nell’ordinanza del Comune - In considerazione di quanto sopra, e visto che è ancora in atto lo sciame sismico, è stata emessa un’ordinanza di chiusura dello stadio Curi fino al 20 marzo".

Primo esame del progetto Nuovo Curi: finanziamenti e destinazioni d'uso nel mirino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.