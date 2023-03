La Festa del Cross al Teatro Romano di Gubbio

Foto: Colombo

Sabato e domenica la manifestazione: l'Umbria punta su Caterina Caligiana

10 marzo 2023 a

a

a

Il cross in festa per due giorni, con 2500 atleti, dai Cadetti ai Master, nello scenario spettacolare del parco del Teatro romano di Gubbio. Dopo le edizioni del 2016, 2017 e 2018, è di nuovo la città dei Ceri a ospitare i campionati italiani di corsa campestre che assegnano maglie tricolori, individuali e di società, per tutte le categorie, raccolte dalla classica formula della Festa del cross. L’appuntamento è per domani con l’anteprima delle staffette e per domenica con tutte le gare individuali e per club. La giornata della domenica sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport. Nell’elenco degli iscritti, anche la campionessa d’Europa U23 Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), tricolore in carica e vincitrice delle ultime quattro edizioni della rassegna continentale nelle categorie giovanili. Per la mezzofondista trentina sarà l’ultima uscita della stagione invernale.

Caligiana da record nei 1000 metri tra le cadette: esulta l'Atletica Capanne

Per provare a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione sarà in gara anche Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), alla ricerca del terzo successo tricolore consecutivo. Tra gli altri azzurri nella prova lunga (10 km al maschile, 8 km al femminile) sono attesi il bronzo europeo delle siepi Osama Zoghlami (Aeronautica) e l’altro componente della squadra italiana d’argento a Piemonte 2022 Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), e tra le donne la specialista dei 10 mila e della campestre Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino). Nel corto (3 km) si ripresentano in gara i campioni in carica Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Ludovica Cavalli (Aeronautica) e sono iscritti anche gli azzurri di Istanbul Mattia Padovani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco). Tra i Cadetti, la punta di diamante dell’Umbria sarà Caterina Caligiana (Atletica Capanne), detentrice del record italiano sui 1000 con 2.57.22 e quest'anno vincitrice a Foligno e Strozzacapponi ma anche della prestigiosa Cinque Mulini. La cerimonia di inaugurazione sarà animata dall’entusiasmo degli atleti U16 che gareggeranno con le loro rappresentative regionali e si terrà domani alle 18, sempre nell’area del Teatro romano.

Il tifernate Faloci è campione italiano nel disco: a Rieti lancia 57,89

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.