Grifo, Angella e Di Serio di nuovo in gruppo: probabili titolari contro la Reggina

In casa Perugia l’emergenza delle ultime settimane comincia a ridimensionarsi. E’ vero, Castori deve ancora convivere con qualche assenza di troppo soprattutto in difesa, ma può tirare un sospiro di sollievo perché sono tornati in gruppo sia Gabriele Angella che Giuseppe Di Serio. Il difensore si è fermato dopo il derby a causa di una problema muscolare ed ha dovuto saltare le successive partite contro Pisa, Como e Sudtirol. La punta non scende in campo da più di un mese, dalla sfida contro il Brescia, per via di un infortunio ad una caviglia. Dopo l’ottimismo trapelato mercoledì, ieri si sono allenati regolarmente entrambi e si candidano a trovare spazio contro la Reggina. Dal primo minuto? Possibile,

Casasola su rigore non basta, il Grifo cade 2-1 con il Sudtirol

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 10 marzo

