Caso espulsioni, multe in arrivo al Perugia

Santopadre precisa: "Se non saranno intelligenti..."

09 marzo 2023 a

a

a

Stimolato su quanto qualche cartellino di troppo e su quanto gli infortuni abbiano pesato sulle recenti fortune del Perugia, il presidente Santopadre non si nasconde. “Il diesse è molto arrabbiato soprattutto per le ultime espulsioni. Nel calcio ci sta tutto, ma ci sta anche essere intelligenti. Le prossime espulsioni non ‘intelligenti’ verrano punite con delle multe. Gli infortuni? Martedì il diesse ha fatto una riunione fiume con i dottori, i preparatori atletici e gli allenatori per capire se si può uscire da questa situazione. Se ho notato un calo di condizione nelle ultime tre gare? No, ma quando c’è l’infrasettimanale è molto importante avere un turno favorevole. Avere due partite in casa al posto di averle fuori cambia di tanto lo stato atletico”.

Casasola su rigore non basta, il Grifo cade 2-1 con il Sudtirol

