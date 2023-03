Prende per il braccio l'arbitro donna, la fa cadere e poi ironizza: calciatore fermato un anno

09 marzo 2023 a

Pesanti squalifiche anche questa settimana per quanto riguarda i campionati dilettantistici dell'Umbria. In Seconda categoria, squalificato fino al 15 marzo 2024 un calciatore non espulso della Grifo Tezio “perché – si legge nel comunicato della Federcalcio umbra - , al termine della gara, afferrava l'arbitro per un braccio, in maniera energica ed aggressiva, facendola cadere a terra, così da provocarle dolore al costato e alla nuca. Subito dopo il predetto ironizzava, invitando l'arbitro a non fare sceneggiate”. La gara, per la cronaca, era Fontanelle-Grifo Tezio del girone A, terminata 2-1 in favore degli eugubini in virtù del rigore segnato al 91’ da Benedetti. L’arbitro era la tifernate Sara Lo Presti.

Viene espulso, spintona l'arbitro e tenta di strappargli il cartellino: ecco la stangata

In Prima categoria, invece, squalificato fino al 30 settembre un giocatore del Cascia “perché – si legge ancora -, durante i minuti finali del recupero, espulso per doppia ammonizione, teneva condotta intimidatoria nei confronti dell'arbitro proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e minacciose; nel contempo si avvicinava al direttore di gara e, in maniera gravemente irriguardosa, appoggiava la sua fronte a quella del predetto senza provocargli dolore ma facendolo indietreggiare. All'atto di abbandonare il campo sputava all'indirizzo di un avversario, colpendolo ad una mano”. In Eccellenza, stop fino al 30 giugno per un allenatore della Pontevecchio “perché al termine del primo tempo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria e successivamente con un pugno al volto il medico della suddetta squadra”.

In Under 15 spintone all'arbitro, poi calcio e pugno all'avversario: squalificato 8 mesi

