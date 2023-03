Nuovo Curi, Santopadre rilancia: "Va fatto"

Foto: Belfiore

Il numero uno del club biancorosso convinto della bontà del progetto

09 marzo 2023 a

Sulla realizzazione del “Nuovo Curi” sollecitato dai giornalisti è intervenuto il presidente del Perugia, Santopadre: “Ho letto il Pef (il piano economico-finanziario, ndr), un documento corretto e fatto in maniera importante. Il Comune sta valutando. Se valutano il quadro generale anche in virtù di quello che dovrebbero spendere per mettere in sicurezza lo stadio, per me il Pef dovrebbe essere accettato. Il progetto credo che andrà avanti. Abbiamo lo stadio chiuso per problemi di sicurezza. Lo stadio va rifatto. Non cogliere un’occasione del genere non sarebbe intelligente”.

