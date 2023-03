Tirreno-Adriatico, a Foligno vince Philipsen, Ganna resta leader generale

Foto: Lapresse

Il corridore belga al primo successo stagionale

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto la terza tappa della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Follonica-Foligno di 216 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty). Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jasper Philipsen ha dichiarato: "Vincere è sempre bello, farlo dopo questo splendido lavoro di squadra è ancora meglio. I miei compagni mi avevano preavvisato che ci sarebbero potuti essere ventagli nel finale quindi mi sono portato davanti. E' la prima vittoria del team in stagione, una grande soddisfazione. Mathieu Van der Poel ha fatto un grande lavoro, rendendomi tutto più facile". La maglia Azzurra Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha detto: "Avevo perso per un attimo la testa del gruppo durante i ventagli ma i miei compagni di squadra sono riusciti a farmi rientrare. Sono ancora leader della generale fortunatamente. Vedremo come andrà domani".

Oggi la Tirreno-Adriatico arriva in Umbria, Ganna difende la maglia Azzurra

