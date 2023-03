Festa della donna, alla Ternana si allenano insieme squadra maschile e femminile

Foto: Mirimao

Iniziativa del club stamattina all'antistadio Taddei

08 marzo 2023 a

a

a

In occasione della Festa della donna, questa mattina, l’antistadio Giorgio Taddei ha ospitato un “riscaldamento” pre-allenamento diverso dal solito. I ragazzi della prima squadra maschile infatti hanno iniziato la seduta condividendo il campo, seguiti dal prof Bartali, con le ragazze della prima squadra femminile, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Un gesto semplice, di sensibilizzazione, apprezzato da tutti. "Un momento di condivisione per ricordare, una volta in più, che differenze non esistono", ha spiegato in una nota la Ternana calcio.

Mantovani e Coulibaly non bastano, Ternana-Benevento finisce 2-2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.