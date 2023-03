Tirreno-Adriatico a Foligno, Ganna: "Voglio difendere la maglia Azzurra"

Foto: lapresse

Sono 216 chilometri, il campione italiano vuole restare leader della Due Mari

Fabio Jakobsen ha vinto ieri in volata la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Follonica di 210 chilometri. Il corridore belga della Soudal-QuickStep ha preceduto il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il colombiano Fernando Gaviria (Movistar); ottavo e migliore degli italiani Simone Consonni (Cofidis). La maglia Azzurra resta, però, a Filippo Ganna: “E' stata una bella corsa anche grazie al bel tempo che ci ha accompagnati rispetto a lunedì. Sull'ultimo strappetto siamo rimasti davanti e attenti. Spero di difendere la maglia Azzurra anche oggi a Foligno". E infatti oggi si corre la terza delle sette frazioni della Corsa dei Due Mari, la Follonica-Foligno di 216 chilometri con arrivo in via Nazario Sauro intorno alle 16. La Due Mari ritorna nella città della Quintana a quattro anni di distanza dall’ultima volta e dopo due anni dal Giro d’Italia. Poi il 13 maggio il Giro passerà per Foligno nella tappa che da Terni arriverà a Fossombrone con un traguardo volante davanti alla caserma.

Tappa molto lunga e abbastanza ondulata nella prima parte quella odierna. Partenza da Follonica per percorrere la parte settentrionale della provincia di Grosseto fino a sfiorare il Monte Amiata e attraversare il senese scalando il Passo del Lume Spento e La Foce fino a Montalcino e Chiusi. Dopo il percorso si addolcisce e lungo la piana del Trasimeno porta a Foligno attraverso strade prevalentemente rettilinee a volte con carreggiata ristretta. Gli ultimi chilometri abbastanza semplici fino ai 2500 metri dall'arrivo dove si affrontano in sequenza una serie di curve (con alcuni restringimenti di carreggiata) che immettono nella strada di arrivo interrotta ai 500 metri da una lieve semicurva. La corsa farà il suo ingresso in Umbria verso le 14 per passare nel Perugino tra Castel del Piano, Pila, San Martino in Colle e San Martino in Campo verso Torgiano. Poi il finale in direzione Foligno.

