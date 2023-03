Perugia Women in festa, le Grifoncelle sono promosse in serie C

Undici vittorie in altrettante gare di campionato per le ragazze di Grilli

Dopo nove mesi, potremmo dire di purgatorio, le ragazze del Perugia Women tornano in Serie C vincendo il campionato di Eccellenza. La vittoria contro i rivali del Vivi Altotevere Sansepolcro per 4-1, secondi in classifica, ha sancito una cavalcata importante e costante frutto di undici vittorie in altrettante giornate, vittorie ottenute con un grande lavoro di squadra che ha coinvolto dirigenza, staff tecnico e giocatrici. Una promozione costruita giorno per giorno a partire da fine agosto. "Voglio complimentarmi con tutto lo staff tecnico e con le ragazze - ha dichiarato il presidente Massimiliano Santopadre - e in particolare modo con Mauro Lucarini. Vincere non è mai facile". "Siamo contenti del risultato raggiunto - spiega il vice presidente e responsabile prima squadra Mauro Lucarini - speriamo che questa vittoria aiuti tutto il movimento femminile a crescere ancora di più. Ringraziamo chi ci ha preceduto nella gestione della squadra perché comunque siamo ripartiti da una base organizzativa buona. Un grazie alle ragazze, a tutto lo staff tecnico e ai vari collaboratori e in modo particolare al presidente Santopadre che ci ha permesso di ripartire con entusiasmo, ottimismo e passione".

Gioisce anche il tecnico Alessio Grilli, alla prima esperienza nel mondo femminile. "Una bellissima giornata - dice - soprattutto perché ero alla prima esperienza con il movimento femminile. È vero che il gruppo allestito è forte ma poi bisogna dimostrarlo sul campo. Sono contento per le ragazze perché venivano da una retrocessione e questa vittoria ripaga i sacrifici fatti. Da inizio preparazione siamo cresciuti partita dopo partita dimostrando la nostra forza e superando anche qualche momento di difficoltà". Fra le ragazze chi merita una menzione? "Quando si vince fare nomi è difficile, è stato un mix fra l'esperienza di giocatrici come Serluca, Annibaldi, Gwziadowska e Piselli e la freschezza della Pierotti, Cappelletti, Bovini. Ricordo che abbiamo fatto esordire anche due ragazze dell'Under 17. Concludo dedicando la vittoria, in primis, alle ragazze, poi alla società che mi ha dato la possibilità di allenarla, allo staff e dirigenti e anche un pò a me stesso". Il 4-1 porta la firma di Gwziadowska, Pierotti, Annibaldi e un'autorete. La stagione però non è finita. Domenica sul neutro di Trestina finale di Coppa Italia Eccellenza ancora contro il Vivi Altotevere Sansepolcro con la possibilità di ottenere una storica doppietta.

