Costanza Laliscia e Fara du Barthas nella Top 10 di AlUla

Performance memorabile del binomio del Fuxiateam nella prestigiosa The Custodian of the two Holy Mosques Fursan Cup 2023

Centra un nuovo memorabile traguardo Costanza Laliscia, l’amazzone 23enne del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy che lo scorso 4 marzo ad AlUla, in sella a Fara du Barthas, si è conquistata il nono posto nella The Custodian of the two Holy Mosques Fursan Cup 2023. La gara di endurance più importante del panorama mondiale ha visto i migliori cavalieri al mondo sfidarsi per un montepremi complessivo di 15 milioni di SAR – circa 4 milioni di euro - su un tracciato di 120 km quanto mai tecnico e impegnativo immerso nel suggestivo deserto di AlUla, in Arabia Saudita, che ha regalato a tutti partecipanti paesaggi e scenari mozzafiato dall’alba al tramonto. Una prova magistrale quella di Costanza Laliscia che, insieme a Fara du Barthas, è stata protagonista di una gara in crescendo che l’ha vista risalire posizioni su posizioni, 70esima al primo giro, 38esima al secondo giro, 18esima dopo il terzo giro e nona al traguardo finale, entrando così per il secondo anno consecutivo nella Top 10.

Fara du Barthas, femmina purosangue arabo grigia di soli 8 anni, non ha di certo deluso le aspettative, dando prova della sua grande affidabilità, confermando ancora di più in ascesa il suo percorso di crescita e terminando la gara in perfette condizioni.Il binomio della scuderia di Agello di Magione ha condotto una prova tatticamente impeccabile tagliando il traguardo alla media complessiva 16,773 km/h con un quarto giro alla formidabile velocità di 22,075 km/h che gli ha permesso di segnare la più alta media oraria nell’ultimo giro di tutta la competizione. Soddisfazione alle stelle per tutto il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy e a testimoniarla è proprio la presidente Simona Zucchetta: “È stato un weekend che sicuramente ricorderemo. Seguire Costanza e Fara du Barthas chilometro dopo chilometro è stato emozionante e veder trasformare il grande lavoro quotidiano in una performance così esaltante mi riempie di gioia e orgoglio. Faccio i miei più grandi complimenti a tutto il team per aver, ancora una volta, portato alto il Fuxiateam nel mondo”.

