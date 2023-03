Ternana, fatto a pezzi lo striscione di Bandecchi, la rabbia del Centro coordinamento

E' accaduto prima della gara interna con il Benevento

07 marzo 2023 a

a

a

Non si fermano le reazioni dopo l’episodio circa i danni arrecati allo striscione “Terni ringrazia Stefano Bandecchi” con successiva rimozione dello stesso all’interno del Liberati. L’assenza dello striscione in questione non è passata inosservata durante la gara contro il Benevento, e il Centro Coordinamento Ternana Club tramite un lungo post sui canali social ha voluto fare il punto della situazione in merito. "Per non alimentare ulteriori polemiche - si legge nella nota - così come fanno in troppi, e per il bene della Ternana, abbiamo evitato di ribadire la nostra posizione sullo striscione ma, quanto accaduto ci costringe a farlo. Sottolineiamo per l’ultima volta che il ringraziamento a Stefano Bandecchi, era esclusivamente riferito a quanto fatto dall'uomo e dall' imprenditore, per la città e nel sociale, soprattutto durante la pandemia, fino ad arrivare ai giorni attuali".

Mantovani e Coulibaly non bastano, Ternana-Benevento finisce 2-2

"C’è stata una serie di danneggiamenti messi in atto prima delle ultime quattro partite casalinghe, abbiamo ricevuto pressioni continue e pure qualche velata minaccia affinché lo togliessimo ma, senza clamori, le abbiamo sistematicamente respinte al mittente perché non ci facciamo dire da nessuno cosa dobbiamo fare. Qualcuno però - continua il comunicato - ha pensato bene di ridurlo a brandelli. Un gesto vigliacco, violento, squadrista da parte di chi pensa di imporre con simili sistemi il proprio pensiero a chi la vede diversamente. Una vigliaccata che qualifica e la dice lunga sulla pochezza, innanzitutto mentale, di simili soggetti. Siamo rammaricati - in conclusione - perché queste persone frequentano il Liberati e credono pure di essere tifosi. Se pensano però di intimorirci sbagliano di grosso perché così otterranno esattamente l’effetto contrario. Noi rimaniamo della nostra idea e tiriamo diritto senza neppure considerarli, rimanendo distinti e distanti rispetto a chi non ha neppure la più pallida idea di come si sta in un contesto democratico e civile. Nessuno può limitare la libertà di espressione di alcuno, principio cardine della democrazia”.

Fere fermate a Palermo da Pigliacelli e dal palo, il ritorno di Lucarelli porta un punto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.