Tirreno-Adriatico in Umbria, Alunni: "Occasione per far avvicinare i giovani allo sport"

07 marzo 2023 a

"Manifestazioni come questa possono aiutare il ciclismo umbro perché riescono ad avvicinare i ragazzi”. Sono queste le parole di Massimo Alunni, presidente dal 2020 del Comitato regionale Umbria della Federciclismo, in avvicinamento all’arrivo della terza tappa della Tirreno-Adriatico a Foligno prevista per domani 8 marzo nel pomeriggio in via Nazario Sauro. La città della Quintana si sta preparando al grande evento che torna in città a due anni dalla tappa del Giro d’Italia del maggio 2021 e a quattro anni dal passaggio della Due Mari. Si consolida ulteriormente, quindi, una tradizione già forte che lega da tempo Foligno al mondo delle ruote: “Come Comitato siamo contenti perché la Tirreno e il Giro passano sempre in Umbria – continua Alunni -. Tutto ciò ci dà la possibilità di far vedere che il ciclismo c’è e porta avanti questa tradizione nel territorio, in particolare a Foligno. Faccio un ringraziamento al Comune, agli sponsor e al cavaliere Domenico Metelli che ci danno questa occasione. E' l'occasione per far avvicinare i giovani al nostro sport”.

x 1^ tappa crono Lido Camaiore 2^ tappa Camaiore-Follonica 3^ tappa Follonica-Foligno 4^ tappa Greccio-Tortoreto 5^ tappa Morro d'Oro-Sarnano Sassotetto 1 / 8

