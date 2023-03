Gubbio in crisi, squadra in ritiro a Cascia

Foto: Photo Studio Gubbio

Squadra in Valnerina fino a venerdì, sabato la gara con il Cesena

06 marzo 2023 a

a

a

Da oggi il Gubbio va in ritiro al Grand Hotel Elite di Cascia. Lì la squadra resterà fino a venerdì per preparare al meglio la partita in casa contro il Cesena. La struttura dispone di una vera e propria “Cittadella dello Sport” formata da campi da calcio in erba, calcio a 5, basket, pallavolo, da una piscina esterna e da palestre per sport indoor. “La squadra potrà così lavorare al meglio - ha confermato il presidente Sauro Notari - in un ambiente diverso, tranquillo, e avrà l’opportunità di fare ancora di più gruppo, di stare insieme per una condivisione totale che, e questo è quello che auspichiamo, potrà solo che rivelarsi preziosa per riprendere una strada che è stata nostra e che abbiamo smarrito”.

Gubbio, anche l'Olbia passa al Barbetti: decisivo l'ex Ragatzu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.