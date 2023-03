Ternana-Benevento 2-2, rossoverdi due volte in vantaggio ma non basta

Foto: Lapresse

Nel giorno del ritorno al Liberati di Lucarelli arriva un altro pareggio

05 marzo 2023

a

a

La Ternana ferma al palo contro il Benevento. Tre legni e due gol non bastano alle Fere per superare i campani, che strappano un pareggio al Liberati nel giorno del ritorno di Lucarelli. La Ternana spinge subito sull’acceleratore. Palumbo da punizione pesca Mantovani che di testa sigla il suo primo gol in maglia rossoverde. Diversi triangoli in mezzo al campo, Acampora si libera al limite dell’area e di sinistro fulmina Iannarilli. Nessun contraccolpo per le Fere, che ancora da calcio piazzato superano la difesa del Benevento. Palumbo per Partipilo, sponda direzione Coulibaly che di testa insacca. Il Liberati torna a esultare. Calci piazzati croce e delizia visto che il Benevento da corner trova il pari prima dell’intervallo, con Tello di testa a saltare indisturbato nel cuore dell’area. Nella ripresa i rossoverdi colpiscono in sequenza non uno ma ben due pali, prima con Martella appena entrato e poi con una deviazione di Letizia da corner, con il legno a salvare il difensore campano da un clamoroso autogol. Poi tocca a Diakité da angolo: svetta e va a stampare la palla sulla traversa. Finisce 2-2.

Fere fermate a Palermo da Pigliacelli e dal palo, il ritorno di Lucarelli porta un punto

