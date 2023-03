Rally di Foligno, show in centro alla partenza: Fanari cerca il bis sulle strade di casa

Foto: Marco Cardinali

05 marzo 2023

a

a

E’ cominciata in grande stile la seconda edizione del Rally Città di Foligno, con partenza in pieno centro storico da Piazza della Repubblica. Via via sono sfilati tutti i piloti iscritti alla gara (56), davanti al sindaco Stefano Zuccarini e a tanta gente (appassionati e non solo) accorsa per la manifestazione.

Fanari al Rally di San Marino con la sua Skoda

Domenica 5 marzo inizieranno le sfide entusiasmanti, valevoli per la terza prova del Challenge Raceday Rally Terra. Tanta qualità pertanto nei 56 iscritti, con diversi “nomi” in cerca del risultato a effetto. Tutti a caccia del trono di Francesco Fanari, il pilota di Spello vincitore lo scorso anno. Previste anche due prove speciali nel territorio di Nocera Umbra.

